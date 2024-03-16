Şanlıurfa'da öğretmen öğrenciyi heimlich manevrasıyla kurtardı!

Yayınlanma: 16.03.2024 - 11:29

Güncelleme: 16.03.2024 - 11:29

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde özel bir öğretim kursunda, üniversite hazırlık öğrencisinin ders esnasında boğazına cisim kaçması üzerine soluk borusu tıkandı.

Öğrenci can havliyle öğretmeninden yardım istedi. Öğretmen tarafından uygulanan "Heimlich Manevrası İlk Yardım Yöntemi" ile nefessiz kalan öğrencinin nefes alması sağlandı.

Olaydan sonra yapılan kontroller ile öğrencinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öğrencinin kurtarılma anları ise, güvenlik kamerasına yansıdı.