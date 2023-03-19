Şanlıurfa'da okullar tatil mi? Şanlıurfa'da okullar ne zaman açılacak? Şanlıurfa'da hangi ilçelerde okullar tatil?

Yayınlanma: 19 Mart 2023 - 21:39

Güncelleme: 19 Mart 2023 - 21:39

Şanlıurfa'da yaşanan şiddetli sağanak yağış nedeniyle, valilikten eğitim öğretimle ilgili açıklama geldi. Yurttaşlar, ''Şanlıurfa'da okullar tatil mi edildi? Şanlıurfa'da okullar kaç gün tatil olacak?



ŞANLIURFA'DA OKULLAR TATİL Mİ?



Şanlıurfa'da 16 Mart 2023 tarihinde eğitim öğretime ara verilmişti. Şanlıurfa Valiliği, şiddetli sağanak nedeniyle eğitim öğretime yarın da ara verildiğini duyurdu.

ŞANLIURFA'DA OKULLAR KAÇ GÜN TATİL?

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Mevcut durumumuzu değerlendirerek Haliliye, Karaköprü ve Eyyübiye ilçelerimizdeki tüm okullarda eğitime 20 Mart tarihinde 1 gün daha ara verme kararı aldık. Diğer 10 ilçemizde okullar yarın açılıyor." ifadeleri yer aldı.



