Şanlıurfa’da otomobilin çarptığı çocuk öldü
Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde otomobilin çarptığı 7 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, kaza, Harran ilçesine bağlı kırsal Koyunluca Mahallesi yakınlarında meydana geldi.
İddiaya göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Elif Baytok’a (7) sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı Harran Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan ceset, yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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