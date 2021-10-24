Şanlıurfa'da otomobilin devrildiği kazada ölenlerin sayısı 4'e yükseldi

24 Ekim 2021 Pazar, 12:00

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, dün gerçekleşen kazada ağır yaralanan Abdusselam S. (14), Eyyüp Ensar Ç. (9) ve Ü.S. (17), Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çocukların cenazeleri, işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

Siverek ilçesinde dün Ü.S. (17) idaresindeki 63 B 0561 plakalı otomobil, Siverek-Viranşehir kara yolu Çatak Mahallesi yakınlarında şarampole devrilmiş, Muhammed S. (4) yaşamını yitirmiş, Ü.S. ile Abdusselam S. ve Eyyüp Ensar Ç. yaralanmıştı.