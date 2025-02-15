Şanlıurfa'da patlama sesi: Çevrediler paniğe kapıldı
Şanlıurfa'da mahalledeki elektrik trafosunda patlamayla birlikte yangın çıktı. Patlama çevrede korkuya yol açtı.
Yenice Mahallesi'nde bulunan elektrik trafosu büyük gürültü ile patladı.
Mahallelinin paniğe kapıldığı patlamayla birlikte yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve DEDAŞ ekipleri sevk edildi.
DEDAŞ ekipleri akımı keserken itfaiye ekipleri de yangına müdahale edip söndürdü.
Yetkililer, patlamanın aşırı yüklenme nedeniyle yaşandığını belirtti.
Patlama, bir mahalleli tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Etiketler: #Şanlıurfa #patlama #trafo
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