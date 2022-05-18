Şanlıurfa'da rüşvet ve belgede sahtecilik iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, rüşvet ve belgede sahtecilik iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Akçakale'deki araç muayene istasyonunda sahte evraklarla işlem yaptıkları ve rüşvet aldıkları iddiasıyla yakalanan 2'si istasyon çalışanı 4 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
Operasyon kapsamında olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 11 kişi hakkında da işlem yapıldı.
Akçakale'de araç muayene istasyonunda sahte evraklarla işlem yaptıkları ve rüşvet aldıkları öne sürülen 4 şüpheli dün gözaltına alınmıştı.
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