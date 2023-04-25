Şanlıurfa'da sağlık çalışanlarına saldırı
Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde 2 sağlık çalışanı hasta ve yakınları tarafından darbedildi.
Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesindeki devlet hastanesinde yaşandı. Yakınları Mustafa Y. ve Aslan Y., ile birlikte Ceylanpınar Devlet Hastanesine giden İbrahim Halil Y., sağlık çalışanları Songül K. ve İbrahim Ö. ile tartıştı.
Büyüyen tartışmanın ardından hasta ve yakınları sağlık çalışanlarına saldırarak darp etti. Çeşitli yerlerinden yaralanan sağlık çalışanları, aynı hastanede tedavi altına alınırken zanlılar ise polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürdü. Yaşanan saldırı anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, olayın faillerinin yakalandığını belirterek yaşanan saldırıyı kınadığını dile getirdi.
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