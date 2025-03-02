Şanlıurfa'da 'sanal dolandırıcılık' baskını: 2 şüpheli de yakalandı!
Şanlıurfa’da sanal ortamda vatandaşları dolandıran 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından tespit edilerek kıskıvrak yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal ortamda vatandaşları dolandıran şahısların Şanlıurfa’da ikamet ettiğini belirledi.
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Şahısların kaldığı adresi belirlemek için sanal ortamda takibe başlayan ekipler, belirledikleri adrese operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda vatandaşları maddi zarara uğrattıkları tespit edilen 2 şüpheli yakalandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Etiketler: #Şanlıurfa #dolandırıcı #dolandırıcılık
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