17 adrese baskın... Şanlıurfa’da 'tefecilik' operasyonu: 9 gözaltı
Şanlıurfa'da tefecilik yaptıkları iddiasıyla 9 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonu, Vali Hasan Şıldak duyurdu.
Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince tefecilere yönelik kent merkezi ve Siverek ilçesinde belirlenen 17 adrese operasyon düzenlendiğini belirtti.
9 GÖZALTI
Operasyonda çok sayıda suç delili ve dijital materyal ele geçirildiğini aktaran Şıldak, 9 zanlının gözaltına alındığını kaydetti.
Etiketler: #Tefecilik
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