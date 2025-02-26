17 adrese baskın... Şanlıurfa’da 'tefecilik' operasyonu: 9 gözaltı

Şanlıurfa'da tefecilik yaptıkları iddiasıyla 9 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonu, Vali Hasan Şıldak duyurdu.

17 adrese baskın... Şanlıurfa’da 'tefecilik' operasyonu: 9 gözaltı
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AA
Yayınlanma: 26.02.2025 - 12:06

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince tefecilere yönelik kent merkezi ve Siverek ilçesinde belirlenen 17 adrese operasyon düzenlendiğini belirtti.

9 GÖZALTI

Operasyonda çok sayıda suç delili ve dijital materyal ele geçirildiğini aktaran Şıldak, 9 zanlının gözaltına alındığını kaydetti.


Etiketler: #Tefecilik

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