17 adrese baskın... Şanlıurfa’da 'tefecilik' operasyonu: 9 gözaltı

Yayınlanma: 26.02.2025 - 12:06

Güncelleme: 26.02.2025 - 12:08

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince tefecilere yönelik kent merkezi ve Siverek ilçesinde belirlenen 17 adrese operasyon düzenlendiğini belirtti.

9 GÖZALTI

Operasyonda çok sayıda suç delili ve dijital materyal ele geçirildiğini aktaran Şıldak, 9 zanlının gözaltına alındığını kaydetti.