Şanlıurfa'da silah ile 'şaka' ölüm getirdi!

Şanlıurfa'da Yakup Kaçar (16) silahla şaka yapan arkadaşı M.C.'nin (16) elindeki tabancanın ateş alması sonucu göğsünden vuruldu.

DHA
Yayınlanma: 27.01.2024 - 12:37
Şanlıurfa'da silah ile 'şaka' ölüm getirdi!
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Olay sabah saatlerinde Dağyanı Mahallesi'nde meydana geldi. M.C., arkadaşı Yakup Kaçar’ın evine ziyarete gitti. Çıktıkları evin bahçesinde M.C., iddiaya göre yanındaki tabancayı şaka amacıyla Yakup Kaçar'a doğrulttu.

Bu sırada tabanca ateş aldı ve çıkan kurşun Kaçar’ın göğsüne isabet etti. Kanlar içerisinde yere yığılan Yakup Kaçar, komşuların ihbarı üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.

Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan Kaçar, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından M.C., gözaltına alındı.


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