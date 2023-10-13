Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 5 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde, 3 tabanca, 4 av tüfeği ve 1720 fişek ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 13.10.2023 - 11:50
Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 5 şüpheli yakalandı
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İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik operasyon düzenledi.

Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 3 tabanca, 4 av tüfeği ve 1720 fişek ele geçirdi.

5 KİŞİ GÖZALTINDA

Gözaltına alınan İ.A, M.A, S.A, İ.H.A. ve A.H. işlemleri için jandarmaya götürüldü.


Şanlıurfa

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