Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yapılan silah kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı tutuklandı.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 3 kaleşnikof piyade tüfeği, 7 ruhsatsız tabanca, 42 av tüfeği ele geçirilen operasyonda 2 zanlı tutuklandı.
Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, güvenlik güçlerinin Şanlıurfa'yı her türlü suç unsurundan arındırmak için çalıştıklarını belirtti.
Jandarma tarafından Viranşehir ilçesinde 10 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendiğini aktaran Şıldak, 3 kaleşnikof piyade tüfeği, 7 ruhsatsız tabanca, 42 av tüfeği, 40 şarjör, 1653 mermi ve fişek ile 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildiğini kaydetti.
Vali Şıldak, operasyonda yakalanan 2 zanlının tutuklandığını, 9 şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldığını ifade etti.
Şıldak'ın operasyon anına dair paylaştığı görüntülerde, köpeklerle arama yapılması, evin muhtelif yerlerine saklanan silahların çıkarılması yer aldı.
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