Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde iki grup arasında çıkan silahla kavgada, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Maşuk Mahallesi'ndeki iş yerinde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada, İbrahim Halil Yıldırım olay yerinde hayatın kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Yaralı 112 Acil Sağlık ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kavgayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
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