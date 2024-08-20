Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde iki grup arasında çıkan silahla kavgada, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

AA
Yayınlanma: 20.08.2024 - 11:51
Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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Maşuk Mahallesi'ndeki iş yerinde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, İbrahim Halil Yıldırım olay yerinde hayatın kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Yaralı 112 Acil Sağlık ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kavgayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.


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