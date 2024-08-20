Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Yayınlanma: 20.08.2024 - 11:51

Güncelleme: 20.08.2024 - 11:53

Maşuk Mahallesi'ndeki iş yerinde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, İbrahim Halil Yıldırım olay yerinde hayatın kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Yaralı 112 Acil Sağlık ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kavgayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.