Yayınlanma: 13.08.2024 - 10:14

Güncelleme: 13.08.2024 - 10:14

Kasım Gülpınar'ın AKP'den istifa ettikten sonra Yeniden Refah Partisi'nden (YRP) Şanlıurfa Büyükşehir Belediye başkanı olmuştu. Gülpınar yeniden AKP'ye geçecek iddialarıyla yeniden gündemde. Peki, Kasım Gülpınar kimdir? Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar YRP'den istifa mı etti?

KASIM GÜLPINAR KİMDİR?

Kasım Gülpınar 20 Eylül 1968'de Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde doğdu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirerek yükseköğrenimini tamamladı.

TBMM 24-25-26-27. dönem Adalet ve Kalkınma Partisi Şanlıurfa milletvekili olarak görev yaptı. 2023 genel seçimlerinde yeniden aday olmadı ve 10 Nisan 2023 tarihinde Cumhurbaşkanı danışmanı olarak atandı. Daha sonra partide ve Şanlıurfa'da yaşanan sorunlara ilişkin eleştirilerinin dikkate alınmaması üzerine partisinden istifa ederek 23 Ocak 2024 tarihinde Yeniden Refah Partisi'ne (YRP) katıldı.

YRP adayı olarak girdiği 2024 yerel seçimlerinde yüzde 38,9 oy alarak Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi