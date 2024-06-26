Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

AA
Yayınlanma: 26.06.2024 - 14:21
Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
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Kurtuluş Mahallesi'nde iki aile arasında alacak meselesi yüzünden çıkan tartışma, bıçak ve silahın da kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgada yaralanan 4 kişi, Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İlk müdahalesinin ardından Şanlıurfa'ya sevk edilen yaralılardan Mustafa K. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


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