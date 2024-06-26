İki grup arasında çıkan kavgada bekçi uyarı ateşi açtı

Karabük’te iki grup arasında çıkan kavgayı bekçi havaya uyarı ateşi açarak ayırdı.

İHA
Yayınlanma: 26.06.2024 - 00:50
İki grup arasında çıkan kavgada bekçi uyarı ateşi açtı
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Bayır Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi’nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı.

Kavgaya bölgede bulunan mahalle bekçileri müdahale etti.

İki grubu ayırmaya çalışan bekçiler başarılı olamazken, bir bekçi silahıyla hava uyarı ateşi açarak kavgayı ayırdı.

O anlar ise cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.


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