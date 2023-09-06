Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı.

AA
Yayınlanma: 06.09.2023 - 19:06
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu
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İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçe kırsalında uyuşturucu satıldığı bilgisi aldı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 2 kilo 540 gram kubar esrar ile hassas terazi ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.Ç. sorgulanmak üzere karakola götürüldü.


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