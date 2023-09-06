Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçe kırsalında uyuşturucu satıldığı bilgisi aldı.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 2 kilo 540 gram kubar esrar ile hassas terazi ele geçirdi.
Gözaltına alınan M.Ç. sorgulanmak üzere karakola götürüldü.
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