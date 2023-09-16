Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 160 kök Hint keneviri ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ve Birecik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Bağlarbaşı Mahallesi'nde Y.B. isimli kadına ait evin bahçesinde kenevir bitkisi olduğu tespit edildi.
Bahçede yapılan aramada, 160 kök Hint keneviri bulundu. Olayla ilgili Y.B. gözaltına alındı.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- Sakın geri adım atmayın!
- 'Beni Süleyman Soylu susturamadı...'
- Ceyda Düvenci hastaneye kaldırıldı
- 'Yolları ayırabiliriz'
- Vaaz mı laikliğe meydan okuma mı!
- Santarelli: 'Oyuncularımdan bunu bekliyordum'
- Özel ve Öymen adaylıklarını açıkladı!
- Vahşette yeni görüntüler ortaya çıktı
- Mehmet Şef, Yüsra Geyik'in ricasına kayıtsız kalamadı
- Afyonkarahisar'da özel helikopter düştü!