Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama

Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 07.01.2024 - 16:33
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama
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Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda ekiplerce belirlenen adreslere yapılan operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 10 kilogram sentetik uyuşturucu, 2 hassas terazi, 4 ruhsatsız tabanca, 2 cep telefonu ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tespit edilen 11 bin lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlı tutuklandı.


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