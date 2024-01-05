Son Dakika: Mossad casusu olduğu iddia edilen 15 kişi tutuklandı
Son dakika haberi... Uluslararası casusluk faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde İsrail İstihbarat Servisi Mossad’a çalıştıkları iddia edilen ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uluslararası casusluk faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, Türkiye’de ikamet eden Filistinli ve İsrailli aileler ile aktivistler başta olmak üzere yabancı uyruklulara yönelik İsrail İstihbarat Servisi Mossad adına uluslararası casusluk faaliyetleri içerisinde olabileceği belirlenen 46 şüpheliye operasyon düzenlenmişti.
34 şüpheli ise geçen günlerde yapılan operasyonlarla gözaltına alınmıştı.
8 ŞÜPHELİYE SINIR DIŞI EDİLME KARARI
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Burada Savcılık işlemleri tamamlanan 26 şüpheli, ’askeri ve siyasal casusluk’ suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarıldı. Diğer 8 şüphelinin ise sınır dışı edilme işlemlerinin gerçekleştirilmesi için İl Göç İdaresi’ne teslim edileceği öğrenildi.
15 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Sevk edilen 26 şüpheliden 15’i çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 11 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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