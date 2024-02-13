Şanlıurfa’da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu: 6 gözaltı
Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı.
Viranşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince,kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde bir adrese düzenlenen operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada, 194 kilo 300 gram nargile tütünü, 76 elektronik sigara,1108 folyo ile 619 kilo kömür ele geçirildi.
1 TUTUKLAMA
Narkotik suçlarla mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalar sonucunda ise 4 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan çalışmada bir miktar uyuşturucu ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1’i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 3’ü ise serbest bırakıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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