Şanlıurfa'da yol ortasında dehşet anları: Tartıştığı kişiler tarafından dövüldü!
Şanlıurfa'da yol ortasında çıkan tartışmada bir grubun saldırısına uğrayan kişi, tekme tokat dövüldü. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Sarayönü Caddesi'nde dün akşam saatlerinde, henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.
Yol ortasında taraflardan biri tekme ve tokatlarla dövüldü. Kavga, çevredeki kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Darbedilen kişi, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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