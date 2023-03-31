Şanlıurfa'da yolcu otobüsünde 15 sincap yavrusu ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde yolcu otobüsünde 15 sincap yavrusu ele geçirildi.

AA
Yayınlanma: 31 Mart 2023 - 10:57
Şanlıurfa'da yolcu otobüsünde 15 sincap yavrusu ele geçirildi
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İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Şanlıurfa'nın Hilvan ilçe girişinde durdurulan bir yolcu otobüsünde 'Maşa' isimli köpek ile arama yapıldı.

Aramada bagaj kısmındaki bir kolide 15 sincap yavrusu bulundu.

Jandarma HAYDİ ekipleri, sincapları doğaya kazandırılmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Sincapları Siirt'ten bir kişinin, Adana'ya götürmek üzere ücret karşılığı otobüs firmasına teslim ettiği belirlendi.

Ekipler, hayvanların göndericisi ve alıcısını tespit etmek için çalışma başlattı.


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