Şanlıurfa'daki patlamaya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı
Haliliye ilçesindeki bir apartmanın altında bulunan iş yerinde meydana gelen ve 2 kişin yaşamını yitirdiği, 8 kişinin de yaralandığı patlamaya dair 3 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.
Şanlıurfa'da dün yaşanan ve 2 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin de yaralandığı patlamaya ilişkin 3 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı.
YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Haliliye ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir apartmanın altında bulunan iş yerinde yaşanan ve henüz nedeni belli olmayan büyük patlamada, Kartal Kurt (14) ve Wadah Aljamaa'nın (27) hayatını kaybettiği tespit edildi.
Yaralanan 8 kişinin ise, ildeki çeşitli hastanelerde tedavisinin sürdüğü bildirildi.
Ekipler tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 3 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.
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