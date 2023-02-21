Şanlıurfa'daki patlamaya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı

Haliliye ilçesindeki bir apartmanın altında bulunan iş yerinde meydana gelen ve 2 kişin yaşamını yitirdiği, 8 kişinin de yaralandığı patlamaya dair 3 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

İHA
Yayınlanma: 21 Şubat 2023 - 12:29
Şanlıurfa'daki patlamaya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı
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Şanlıurfa'da dün yaşanan ve 2 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin de yaralandığı patlamaya ilişkin 3 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı.

YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Haliliye ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir apartmanın altında bulunan iş yerinde yaşanan ve henüz nedeni belli olmayan büyük patlamada, Kartal Kurt (14) ve Wadah Aljamaa'nın (27) hayatını kaybettiği tespit edildi. 

Yaralanan 8 kişinin ise, ildeki çeşitli hastanelerde tedavisinin sürdüğü bildirildi. 

Ekipler tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 3 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.


Şanlıurfa patlama gözaltı

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