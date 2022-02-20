Şanlıurfa’daki uyuşturucu operasyonunda 21 tutuklama

20 Şubat 2022 Pazar, 12:28

Edinilen bilgiye göre, önceki hafta çarşamba günü Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı 200 polis, 'uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadele' kapsamında sokak satıcılarına yönelik Eyyübiye ilçesinde bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Koçbaşı ile açılarak girilen evlerde 33 kişi gözaltına alındı.

Operasyonda 6 kilo 112 gram esrar maddesi, 120 gram eroin maddesi, 30 gram metamfetamin maddesi, 1 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 2 bin 425 TL para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 21’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.