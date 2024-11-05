Şanlıurfa'dan Ankara'ya götürülen köpeklerin davasında yeni gelişme: Araç incelenecek

Yayınlanma: 05.11.2024 - 14:03

Güncelleme: 05.11.2024 - 14:04

Ankara merkezli faaliyet gösteren Yaşama Tutunan Patiler Derneği'nin Başkanı Buket Özgünlü Boyacı, haziranda Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bulunan barınaktan sahiplendiği 29 köpeği, Ankara'ya getirdi.

Sosyal medyadaki 'Köpekvelisiii' kullanıcı adlı hesabından yaptığı yayında köpeklerin bazılarının kuduzlarının kendisine iletildiğini söyleyen Boyacı, hakkında soruşturma kapsamında gözaltına alınıp tutuklandı.

Boyacı ve hayvanları Ankara'ya getirirken yanında bulunan dernek görevlisi Muhammed Savaş Demir hakkında, “bulaşıcı gösteriler sırasında aykırı davranışlar” ve “Sahipli hayvana büyücülük” suçlarından 4'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Boyacı, yargılandığı davanın ilk duruşmasında tahliye edildi.

ARAÇ BİLİRKİŞİ TARAFINDAN İNCELENECEK

Boyacı ve Demir'in, dün Ankara 38'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi.

Duruşmaya sanıklar katılmazken, avukatları hazır bulundu. Sanık avukatları aleyhe hususları kabul etmediklerini söyleyip, müvekkillerinin beraatlerini ve duruşmadan vareste tutulmalarını talep etti.

Hâkim, dava konusu 29 köpeğin taşıdığı aracın bilirkişi tarafından incelenmesine karar verdi. Avukatların, müvekkillerinin duruşmalardan vareste tutulmaları da kabul edilerek, duruşma ertelendi.