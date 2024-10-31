Kedileri köpeklere parçalatan şahıs gözaltına alındı

Hatay’da 4 kediyi köpeklere parçalatan madde bağımlısı şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kedileri köpeklere parçalatan şahıs gözaltına alındı
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İHA
Yayınlanma: 31.10.2024 - 19:54

Olay, Defne ilçesi Armutlu Mahallesi’nde bulunan Atatürk Alışveriş Merkezi isimli prefabrik çarşıda yaşanmıştı. Madde bağımlısı İsmail S. isimli şahıs, esnafın beslediği 3’ü yavru 4 kediyi sokak köpeklerine parçalatmıştı.

Anbean kameralara yansıyan olayda, vatandaşlar tarafından bilinen madde bağımlısı şahsın iş yerinin kapısını açarak, sokak köpeklerini anne kedi ve yavrularının üzerine bıraktığı görülmüştü.

Olaya ilişkin harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Haydi ekipleri, şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Şahsın emniyetteki işlemlerinin ardından 1 Kasım’da mahkemeye sevk edileceği öğrenildi.


Etiketler: #hatay #Kedi #Köpek #gözaltı

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