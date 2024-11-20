Şanlıurfa'nın 4 ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonu: Çok sayıda gözaltı var!
Şanlıurfa'nın Haliliye, Suruç, Viranşehir ve Birecik ilçelerinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 10 şüphelinin gözaltına alındığı aktarıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "yasa dışı ve ruhsatsız silahlanmayla mücadele" kapsamında Haliliye, Suruç, Viranşehir ve Birecik ilçelerinde belirlenen 10 adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 10 tabanca ile 116 mermi ele geçirilirken; 10 şüpheli de gözaltına alındı.
Etiketler: #gözaltı #Operasyon #silah #Şanlıurfa
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'den yanıt geldi!
- Atatürkçü teğmenler, tarikatçı bakan!
- Mesele cami değil sen anlamadın mı?
- Yasadışı bahis soruşturmasında 2. dalga!
- Antik çeşmeden 1800 yıl sonra su akmaya başladı!
- Komisyonda kavga: Yerlikaya ve CHP'li Başarır itişti!
- Nasuh Mahruki'ye tutuklama!
- İmamoğlu davasında savcı 'rapor' aldı
- Yol haritasını belirledi
- Erdoğan uçakta soruları yanıtladı