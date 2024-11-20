Şanlıurfa'nın 4 ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonu: Çok sayıda gözaltı var!

Şanlıurfa'nın Haliliye, Suruç, Viranşehir ve Birecik ilçelerinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 10 şüphelinin gözaltına alındığı aktarıldı.

Şanlıurfa'nın 4 ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonu: Çok sayıda gözaltı var!
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AA
Yayınlanma: 20.11.2024 - 15:36

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "yasa dışı ve ruhsatsız silahlanmayla mücadele" kapsamında Haliliye, Suruç, Viranşehir ve Birecik ilçelerinde belirlenen 10 adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 10 tabanca ile 116 mermi ele geçirilirken; 10 şüpheli de gözaltına alındı.


Etiketler: #gözaltı #Operasyon #silah #Şanlıurfa

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