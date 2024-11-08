Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: Gözaltılar var!
Şanlıurfa'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, taş ve saman yığınlarının içerisine gizlenmiş 2 el bombası ve piyade tüfeklerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Haliliye ve Viranşehir ilçelerinde belirlenen 6 adrese operasyon düzenlendiğini bildirdi.
Operasyonda 2 el bombası, 4 kalaşnikof piyade tüfeği, G-3 piyade tüfeği, 3 tabanca, 3 av tüfeği ile 15 şarjör ve 614 mermi ele geçirildiğini belirten Şıldak, 5 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.??????
Operasyona dair paylaşılan görüntülerde silahların bir evin bahçesindeki taş yığınlarıyla samanların altına gizlendiği görüldü.
Etiketler: #gözaltı #Operasyon #silah #Şanlıurfa
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