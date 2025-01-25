Şanlıurfa’nın birçok ilçesinde uyuşturucu operasyonu: 25 tutuklama!

İl merkezi ile Birecik, Akçakale, Viranşehir, Suruç ve Siverek ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 30 şüpheliden 25’i tutuklandı.

Şanlıurfa’nın birçok ilçesinde uyuşturucu operasyonu: 25 tutuklama!
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 25.01.2025 - 11:35

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

İl merkezi ile Birecik, Akçakale, Viranşehir, Suruç ve Siverek ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 145 gram metamfetamin, 160 gram sentetik kannabinoid, 36 gram skunk,19 gram esrar, 121 adet captagon hap, 2 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 1 hassas terazi ve 1 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Operasyonda 30 şüpheli gözaltına alınarak emniyette götürüldü. “Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” suçundan adliyeye sevk edilen şüphelilerden 25’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Etiketler: #narkotik #Operasyon #Şanlıurfa #uyuşturucu

İlgili Haberler

Ticaret Bakanlığı açıkladı... İstanbul, Hakkari ve Ağrı'da 'uyuşturucu' operasyonu: Toplam 232,5 kilogram ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı açıkladı... İstanbul, Hakkari ve Ağrı'da 'uyuşturucu' operasyonu: Toplam 232,5 kilogram ele geçirildi
Şırnak’ta 20 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Şırnak’ta 20 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Kapıkule'de 2 TIR'a uyuşturucu baskını! Tam 21 kilo ele geçirildi...

Kapıkule'de 2 TIR'a uyuşturucu baskını! Tam 21 kilo ele geçirildi...
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler