Şırnak’ta 20 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Şırnak’ın Cizre ilçesinde bir araçta 20 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirilirken sürücü gözaltına alındı.
Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince ortak yapılan operasyonda, Cizre’de şüpheli bir araçta arama yapıldı.
Aramada aracın arka koltuk taban altına zulalanmış 20 kilogram meramfetamin uyuşturucu maddesi bulundu.
Gözaltına alınan sürücü F.E.’nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Etiketler: #Şırnak #uyuşturucu #Operasyon
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