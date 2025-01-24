Şırnak’ta 20 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Yayınlanma: 24.01.2025 - 17:52

Güncelleme: 24.01.2025 - 18:04

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince ortak yapılan operasyonda, Cizre’de şüpheli bir araçta arama yapıldı.

Aramada aracın arka koltuk taban altına zulalanmış 20 kilogram meramfetamin uyuşturucu maddesi bulundu.

Gözaltına alınan sürücü F.E.’nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.