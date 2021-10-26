Şanlurfa'da bir lastik ustası işten çıkmak isteyen çırağını hortumla dövdü
Şanlıurfa'da bir oto lastikçi ustası, işten ayrılmak isteyen çırağını hortumla dövdü. Ustanın acımasızca çırağına saldırdığı anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Şanlıurfa- Mardin yolunda bulunan akaryakıt istasyonu yanındaki oto lastikçi dükkanında meydana gelen olayda, çırak olarak çalışan genç, ustasına işten çıkmak istediğini söyledi.
Buna sinirlenen lastikçi ustası ile çırak arasında tartışma çıktı. Bu sırada usta, kompresör hava hortumunu alarak, çalışanına defalarca vurdu. Ustası tarafından hortumla dövülen genç daha sonra iş yerinden ayrıldı. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, sosyal medyadan paylaşıldı. Tepki çeken görüntülerde çırağın "Usta vurma, ben çalışmıyorum" dediği anlar yer aldı.
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