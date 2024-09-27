Şans eseri kurtuldu... Kaldırımda yürürken üzerine cam çerçeve düştü!
Fatih'te kaldırım üzerinde arkadaşları ile konuşan bir kişinin üzerine cam çerçeve düştü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 24 Eylül Salı günü saat 17.30 sıralarında Eminönü'nde bulunan bir dükkanın önünde yaşandı. Dükkanın önündeki kaldırımda duran 3 kişi sohbet ediyordu.
Kaldırımın sokağa bakan tarafında duran ve arkadaşlarıyla sohbet eden adamın üzerine bir anda cam çerçeve düştü.
Başına çerçeve düşen adam kaçmaya çalıştı. Çerçevenin camı ise paramparça oldu. Çerçevenin düştüğü sırada yakından geçen bir adam kıl payı kurtuldu.
Kafasına cam çerçeve düşen kişi ise şans eseri olayı ufak sıyrıklarla atlattı. Cam çerçevenin düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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