Nevşehir'de Starbucks'a taşlı saldırı! İsrail'i protesto etmek için camları kırdı, masaları dağıttı...

Nevşehir'de Starbucks'ın şubesine gelip, İsrail'i protesto etmek isteyen O.B., iş yerine taşlı saldırıda bulunup, masaları dağıttı.

Nevşehir'de Starbucks'a taşlı saldırı! İsrail'i protesto etmek için camları kırdı, masaları dağıttı...
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DHA
Yayınlanma: 24.09.2024 - 13:47

Yeni Mahalle'deki Starbucks şubesinde, sabah saatlerinde O.B., İsrail'i protesto etmek amacıyla iş yerine taşlı saldırıda bulundu.

O.B., camlarını kırarak içine girdiği iş yerinin masalarını dağıttı. Çalışanların ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine gelen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı. 


Etiketler: #Starbucks #taşlı saldırı #saldırı

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