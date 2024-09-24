Nevşehir'de Starbucks'a taşlı saldırı! İsrail'i protesto etmek için camları kırdı, masaları dağıttı...
Nevşehir'de Starbucks'ın şubesine gelip, İsrail'i protesto etmek isteyen O.B., iş yerine taşlı saldırıda bulunup, masaları dağıttı.
Yeni Mahalle'deki Starbucks şubesinde, sabah saatlerinde O.B., İsrail'i protesto etmek amacıyla iş yerine taşlı saldırıda bulundu.
O.B., camlarını kırarak içine girdiği iş yerinin masalarını dağıttı. Çalışanların ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
GÖZALTINA ALINDI
Olay yerine gelen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.
Etiketler: #Starbucks #taşlı saldırı #saldırı
En Çok Okunan Haberler
-
- Narin Güran cinayetinde yeni deliller
- Murat Sancak'tan 'istifa' paylaşımı
- Netanyahu'dan 'evlerinizi terk edin' çağrısı
- Eski Emniyet müdürünün iki yardımcısı ihraç edildi
- Para tasarrufunda en iyi 3 burç...
- Şeyda Yılmaz'ı tabutunu öperek son yolculuğuna uğurladı
- Fenomen Kübra Aykut'un son görüntüleri ortaya çıktı
- İçişleri'nden 'sınır ihlali' açıklaması
- Benfica'da Kerem ve Orkun rüzgarı sürüyor!
- Şeyda Yılmaz'ı şehit eden saldırgan hakkında yeni iddia