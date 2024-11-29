Şans eseri ucuz yırttı! Lastik tamircisinin üzerine çatıdan 'kar kütlesi' düştü: 'Küçük sıyrıklarla atlattım...'
Erzurum'un Tortum ilçesinde oto lastik tamircisi Kahraman Kaya’nın (40) üzerine iş yerinin çatısından kar kütlesi düştü. Olay güvenlik kameralarına yansırken Kaya, "Kazayı küçük sıyrıklarla atlattım. Herkesten isteğim, saçak altında dolaşmasın, dikkatli olsunlar" dedi.
Tortum ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde oto lastik tamirciliği yapan Kahraman Kaya, Tortum Belediyesi'ne ait traktörün lastiğini tamir etmeye başladı.
İki katlı dükkandan malzeme alıp traktörün yanına dönen Kaya'nın üzerine çatıdan kar kütlesi düştü. Kaya şans eseri kazayı küçük sıyrıklarla atlatırken, o anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
"KÜÇÜK SIYRIKLARLA ATLATTIM"
Kış aylarında çatıdan kar düşme tehlikesine karşı uyarılarda bulunan Kahraman Kaya, "Belediyeye ait traktörün lastiğini tamir ediyordum. Dükkandan malzeme alıp traktörün yanına dönerken çatıdan üzerime düşen kar kütlesi ile yere düştüm ve sersemledim. Ne olduğunu anlamak için etrafıma baktım ve çatıdan karın düştüğünü anladım. Kazayı çok şükür küçük sıyrıklarla atlattım. Herkesten isteğim, saçak altında dolaşmasın ve dikkatli olsunlar. Şu anda büyük hüsranlar olabilirdi. Allah’ıma şükür canımız sağ, sorun yok" dedi.
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