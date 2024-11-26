Erzurum merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı!
Erzurum’da FETÖ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik Erzurum merkezli 7 ilde yürütülen çalışmalarda 11 kişi gözaltına alındı.
Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü görevlilerince FETÖ'ye ait evlerde BTM (bölge talebe mesulü), ev abisi olarak faaliyet gösteren, örgütün askeri mahrem yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen şüpheli 11 şahıs Erzurum merkezli 7 ilde yapılan eş zamanlı operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerden; Y. İ. (aktif doktor), H. Y. (aktif komiser), M.A. (aktif polis), C. K. (özel sektör çalışanı) çıkarılmış oldukları adli makamlarca adli kontrol ve yurtdışı yasağı kararıyla serbest bırakıldı.
PİŞMANLIK YASASINDAN FAYDALANDILAR
Operasyon kapsamında O. İ. (aktif doktor) , M. O. T. (aktif doktor), S. A. (aktif doktor), S. Y. (aktif hemşire), M. C. G. (aktif araştırma görevlisi), H. H. F. (aktif polis) ve U. D (aktif polis) isimli şahıslar ise etkin pişmanlık yasasından faydalanarak vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda emniyetten serbest bırakıldı.
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