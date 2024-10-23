Cezaevinde nefes borusuna pide kaçan hükümlü hayatını kaybetti
Samsun’da hükümlü bulunduğu cezaevinde yediği pide nefes borusuna kaçan bir kişi hayatını kaybetti.
Samsun’un Vezirköprü ilçesinde, Vezirköprü Kapalı Cezaevinde hükümlü olan Bilal Akbulut (64) yediği pidenin parçasının nefes borusuna kaçması sonucu morarmaya başladı.
Diğer tutuklu ve mahkumların durumu bildirmesi üzerine Bilal Akbulut’a cezaevindeki sağlık ekibi ilk müdahaleyi yaptı.
HAYATINI KAYBETTİ
Ambulansla Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırılan Akbulut, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Bilal Akbulut’un cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: #Adli Tıp Kurumu #Samsun
En Çok Okunan Haberler
-
- Ankara TUSAŞ'ta terör saldırısı!
- Bahçeli istemişti: Dervişoğlu'ndan 'ip' yanıtı
- Hukukçulardan 'Bahçeli' ve 'Öcalan' analizi
- Dervişoğlu'ndan Bahçeli'ye çok sert yanıt
- İmamoğlu’ndan üstü kapalı yanıt!
- ‘Benim ilk üyeliğim Ülkü Ocakları’na’
- Teröristlerin TUSAŞ'a girme anı ortaya çıktı
- Özel'den Diyarbakır'da Bahçeli'ye yanıt
- Bahçeli'nin, Öcalan açıklaması şok etkisi yarattı! Barış
- Otostop çeken gence ahlaksız teklif!