Cezaevinde nefes borusuna pide kaçan hükümlü hayatını kaybetti

Samsun’da hükümlü bulunduğu cezaevinde yediği pide nefes borusuna kaçan bir kişi hayatını kaybetti.

Cezaevinde nefes borusuna pide kaçan hükümlü hayatını kaybetti
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 23.10.2024 - 15:46

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde, Vezirköprü Kapalı Cezaevinde hükümlü olan Bilal Akbulut (64) yediği pidenin parçasının nefes borusuna kaçması sonucu morarmaya başladı.

Diğer tutuklu ve mahkumların durumu bildirmesi üzerine Bilal Akbulut’a cezaevindeki sağlık ekibi ilk müdahaleyi yaptı.

HAYATINI KAYBETTİ

Ambulansla Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırılan Akbulut, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Bilal Akbulut’un cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #Adli Tıp Kurumu #Samsun

İlgili Haberler

Samsun'da bir TIR'da 40 kaçak göçmen yakalandı: Sürücü gözaltında

Samsun'da bir TIR'da 40 kaçak göçmen yakalandı: Sürücü gözaltında
Samsung'dan üçe katlanır Telefon müjdesi: 2025'te geliyor!

Samsung'dan üçe katlanır Telefon müjdesi: 2025'te geliyor!
Samsun'da kaçakçılık operasyonu: 2 şüpheli yakalandı

Samsun'da kaçakçılık operasyonu: 2 şüpheli yakalandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler