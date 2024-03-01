Şans oyunlarından elde edilen vergi geliri bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 176 arttı

Yayınlanma: 01.03.2024 - 10:28

Güncelleme: 01.03.2024 - 10:28

CHP Bolu Milletvekili, TBMM Sanayi Komisyonu üyesi Türker Ateş, yaptığı çalışmada, devletin şans oyunları gelirlerindeki rekor artışa dikkat çekti. Çalışmaya göre, şans oyunları vergisinden elde edilen gelir yıldan yıla arttı.

Geçen yıl ise rekor kırdı. Bu vergiden, 2016’da 899.9 milyon lira, 2017’de 992.8 milyon lira, 2018’de 1.1 milyar lira, 2019’da 1.6 milyar TL, 2020’de 3.4 milyar lira, 2021’de 6.1 milyar lira gelir elde edildi. Şans oyunları vergisinden sağlanan gelir 2022’de ise 10.3 milyar liraya fırladı. Geçen yıl önceki yıla göre tahsilatta yaklaşık yüzde 176 oranında artış oldu.

Şans oyunları vergisinde geçen yıl bütçe hedefi 26.2 milyar liraydı. Tahsilat ise 28.4 milyar liraya ulaştı. Bu arada geçen yıl tahakkuk tutarı da 28.4 milyar liraydı. Tahakkuk tahsilatta yüzde 100’e yakın bir gerçekleşme oldu.

REKOR KIRILDI

CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, 2023 yılında devletin şans oyunlarından elde ettiği rekor gelire dikkat çekti. İktidarın devleti “kumar gelirlerine” bağımlı haline getirdiğini belirten Ateş, “2023 yılında talih kuşu devletin başına kondu. Şans oyunları vergilerinden tam 28 milyar 401 milyon lira gelir elde edildi.

Bir önceki yıla göre artış yüzde 175,74 olarak gerçekleşti” dedi. Ateş, ekonomik krize paralel olarak, devletin şans oyunlarından elde ettiği gelirlerin de hızla arttığına işaret ederek, “2019 yılında 1 milyar 681 milyon lira olan gelir, 2023 yılında 28 milyar 401 milyona sıçradı. İktidardan ümidi kesen yurttaş; çareyi şans oyunlarında arıyor. Son dört yılda devletin şans oyunlarından elde ettiği gelir, 15 kattan fazla arttı” diye konuştu.

KRİZDEKİ YURTTAŞ ÇIKIŞ ARIYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararı ile yılbaşında şans oyunları vergi oranlarının yarıya düşürüldüğünü anımsatan Ateş, şunları söyledi: “Ekonomik buhrandan çaresiz kalan yurttaşlar çıkışı şans oyunlarında arıyor. Devletin şans oyunları vergi gelirleri kriz derinleştikçe rekor üzerine rekor kırıyor. Şans oyunları iktidar eliyle kaynak yaratmak için teşvik ediliyor. Vatandaşın ikramiye umudu, bütçe açıklarına yama yapılıyor. Vatandaş bir ümit, elindeki üç kuruşu da şans oyunlarına kaptırıyor. Toplumsal bunalım giderek katlanıyor. Vatandaş çaresizce şans oyunlarından medet umuyor.”