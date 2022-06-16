'Sansür yasası'nın 29. maddesi ne anlama geliyor? Retweet ya da yorum da suç sayılabilir!

16 Haziran 2022 Perşembe, 17:16

Sansüre ve çok sayıda cezaya yol açacağı gerekçesi ile eleştirilen ve tartışma konusu olan sosyal medya yasası tepki çekmeye devam ediyor. Bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası öngörülen ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçunun yer aldığı 29. maddenin kabul edilmesi ise yurttaşlarda paniğe neden oldu.

Türk Ceza Kanunu'nda halk içerisinde korku ve panik yaratmak bağlamında bir düzenleme olduğunu vurgulayan Tuğçe Barışhan, "Türk Ceza Kanunu'nda halk içerisinde korku ve panik yaratmak bağlamında bir düzenlememiz zaten var bunun da yeterli olduğunu düşünüyorum" derken yasanın düşünce özgürlüğünün ihlali anlamına geleceğini vurguladı.

KİŞİ FARK ETMİYOR

Yasaya göre tüm sosyal medya kullanıcılarının risk altında olduğunu vurgulayan Barışhan, şunları anlattı:

"- Basın çalışanı ya da birey olması arasında çok büyük bir fark olacağını sanmıyorum. Diğer ihbar sürecinde yaşandığı gibi bir hak ihlali olduğunda yalan haberin kasıtlı yayıldığı iddiasında bulunan herhangi bir taraf olduğunda bunun suç bildiriminin Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılmasıyla birlikte Cumhuriyet Başsavcılığı ilgili araştırmayı gerçekleştirecek. Ciddiyeti varsa bununla ilgili bir iddianame düzenlenerek dosyası açılacak"

Yasaya göre tüm sosyal medya kullanıcılarının risk altında olduğunu vurgulayan Barışhan, "Basın çalışanı ya da birey olması arasında çok büyük bir fark olacağını sanmıyorum" diye konuştu.

"PAYLAŞMAK SUÇ"

Sosyal medya kullanıcılarının yanıltıcı olarak nitelendirilen bir haberi paylaşma ve yorum yapma hakkında yaşanacak olaylara dair önemli açıklamalarda bulunan Barışhan, "Bir haberi alenen yayma dediğiniz zaman retweetlemeniz ya da bunun altına bir yorum yapmış olmanızın bir fark yaratacağını düşünmüyorum. Sonuç itibariyle yayma fiilini gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Kanundaki tanımıyla yayma fiili gerçekleştirildiği anda tanım suç da gerçekleşmiş olacak. Bu nedenle ihbar halinde Cumhuriyet Başsavcılığı'nın değerlendirmesine tabi tutulacaktır diye düşünüyorum" dedi.