Santa Maria Kilisesi'ne saldırı: Santa Maria Kilisesi nerede? Santa Maria Kilisesi'ne kim, neden saldırı düzenledi?

Yayınlanma: 28.01.2024 - 13:04

Güncelleme: 28.01.2024 - 13:05

Santa Maria Kilisesi'ne pazar ayini sırasında yapılan silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti. Peki, Santa Maria Kilisesi nerede? Santa Maria Kilisesi'ne kim, neden saldırı düzenledi?

SANTA MARİA KİLİSESİ NEREDE?

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bulunan Santa Maria Kilisesi'ne pazar ayininde kar maskeli 2 kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

SANTA MARİA KİLİSESİ'NE KİM SALDIRI DÜZENLEDİ?

Kar maskeli iki saldırgan, ayin sırasında kiliseye girerek ateş açtı. Kilisede bulunanlar saldırı sırasında korunmak için kendilerini yerlere attılar.

Ssaldırı sırasında başından vurulan bir kişi hayatını kaybetti. Saldırganların kaçtığı, saldırı sırasında yaralananların olduğu belirtildi.

İçişleri Bakanlığı ve İstanbul Valiliği'nin açıklama yapmaya hazırlandığı bilgisi alınırken, saldırının herhangi bir grupla bağlantılı olup olmadığı henüz bilinmiyor.