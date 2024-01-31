Santa Maria Kilisesi’nin avukatı ayin sırasında polisin olmadığına dikkat çekti: Güvenlik zafiyeti var

Yayınlanma: 31.01.2024 - 04:00

Güncelleme: 31.01.2024 - 04:00

Pazar ayini sırasında silahlı saldırı düzenlenen İstanbul Sarıyer’deki Santa Maria Kilisesi’nin avukatı Afşin Hatipoğlu, güvenlik sorununa dikkat çekti. Hatipoğlu, “Bu saldırının keşif olmadan olması mümkün değil” dedi.

Cumhuriyet kilisenin avukat Afşin Hatipoğlu ile konuştu. Hatipoğlu “Normalde pazar ayinlerinde burada polis bekliyor. Bazen devriye olarak bekliyor, bazen ayakta bekliyor, bazen içeride oturma yerlerinde orada bekliyor. Sadece bu kiliselerde değil diğer bütün kiliselerde de böyle. Ancak orada o gün herhangi bir polis yoktu. Uzağında bir polis olduğu söyleniyor. Zaten polis olsaydı ya polisle çatışacaklardı ya da kaçacaklardı” dedi.

“Güvenlik zafiyeti ortada” diyen Hatipoğlu, “Bu saldırının keşif olmadan olması mümkün değil. Mesela orada o polisin olmadığını nasıl kanaat getirebiliyorlar ya da neyi göze alıyorlar? Polisle çatışmayı mı göze alıyorlar? Özellikle geçmiş ayinlerde bu kişilerin gelip gelmediğini sorduk soruşturduk. Bu teröristlerin geldiğiyle ilgili bir şey yok ama muhtemelen polis onları da ortaya çıkaracaktır. Kilise yönetimi ve cemaat açısından bu konunun terörle alakası olması daha vahim” dedi. Kiliseye gelen kişilerin tedirgin olduğuna vurgu yapan Hatipoğlu, “Geçmişte meşhur Rahip Santoro cinayeti ve İskenderun’da Rahip Padovese cinayeti vardı. O iki rahip de bu cemaatin rahipleriydi. Bu ülkede son dönemde çok ciddi bir selefi yapılanma var. Bu insanlar açık hedef” diye konuştu.

Bu arada kilisede perşembe günü saat 19.00’da kefaret ayini düzenleneceği açıklandı.

RAHİP: KAPI KAPANMIYORDU



Santa Maria Kilisesi Rahibi Anton Bulai, “Bizim kapı çok rahat bir şekilde kapanıyor. O gün kapanmıyordu” dedi. Bulai, “Ben diyorum ki çok büyük bir mucize gerçekleşti kilisemizde. Büyük bir katliam olacaktı” dedi.



SİLAH BULUNDU

Saldırganlar Tacikistan uyruklu A.K. ile Rus uyruklu D.T’nin kullandığı silahlardan biri bulundu. Ekipler saldırganların ifadeleri doğrultusunda Bahçeköy Valide Sultan Caddesi, Kemerburgaz Yolu üzerinde ve ormanlık alanda arama yaptı. Metel dedektörlerle yapılan aramada saldırıda kullanıldığı düşünülen kuru sıkıdan bozma tabanca ve parçaları buldu.

