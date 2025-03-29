Sapanca Gölü'nde kano alabora oldu: 15 yaşındaki çocuk kayıp
Sakarya'nın Serdivan ilçesinden Sapanca Gölü'ne açılan 8 kişinin bulunduğu kano şiddetli rüzgar sebebiyle alabora oldu. Göle düşen 7 kişi kurtarılırken, 15 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları devam ediyor.
Serdivan ilçesinde bulunan Gölpark mevkisinde meydana gelen olayda, Sapanca Gölü'ne açılan 1’i eğitmen toplam 8 kişinin bulunduğu kano, şiddetli rüzgar sebebiyle alabora oldu.
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen jandarma ve AFAD ekipleri, göle düşen 7 kişiyi kurtarırken, 15 yaşındaki çocuğun bulunması için çalışmalar sürüyor.
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