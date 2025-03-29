Sapanca Gölü'nde kano alabora oldu: 15 yaşındaki çocuk kayıp

Yayınlanma: 29.03.2025 - 00:02

Güncelleme: 29.03.2025 - 00:02

Serdivan ilçesinde bulunan Gölpark mevkisinde meydana gelen olayda, Sapanca Gölü'ne açılan 1’i eğitmen toplam 8 kişinin bulunduğu kano, şiddetli rüzgar sebebiyle alabora oldu.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen jandarma ve AFAD ekipleri, göle düşen 7 kişiyi kurtarırken, 15 yaşındaki çocuğun bulunması için çalışmalar sürüyor.