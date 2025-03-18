Tesla hisselerinde sert düşüş sürüyor: Analistlerden yüzde 50 kayıp uyarısı!

Yayınlanma: 18.03.2025 - 17:17

Güncelleme: 18.03.2025 - 17:17

Tesla'nın ilk çeyrek satışları tarihinin en kötü seviyesine ulaşabilir. Analistler, hisse senetlerinin yüzde 50 değer kaybedebileceği konusunda uyarırken, JP Morgan Tesla için fiyat hedefini 120 dolara düşürdü.

SATIŞLARDA BÜYÜK GERİLEME

Tesla'nın zorlu süreci devam ediyor. JP Morgan, şirketin ilk çeyrek teslimat tahminini 444 bin adetten 355 bine indirdi. Bu, önceki tahminlerin ve 430 bin adetlik konsensüs beklentisinin altında kalıyor. Eğer tahminler tutarsa, satışlar geçen yıla göre yüzde 8 düşmüş olacak.

Tesla’nın teslimat rakamları küresel çapta geriliyor. Ocak ve şubat aylarında satışlar Norveç'te yüzde 44,4, Almanya'da ise yüzde 70,6 azaldı. Çin ve Avustralya’da da benzer düşüşler bildirildi.

MUSK’IN SİYASİ BAĞLARI VE ARTAN TEPKİLER

JP Morgan, Elon Musk’ın siyasi angajmanlarının Tesla'nın marka algısını olumsuz etkilediğini belirtiyor. Analistler, “Musk’ın Devlet Verimlilik Departmanı'ndaki çalışmaları tartışmalara yol açtı ve bu durum Tesla satışlarına zarar veriyor” dedi.

Tesla’ya yönelik tepkiler sadece satışlarda değil, showroom protestoları ve Supercharger istasyonlarına yönelik vandalizm olaylarında da kendini gösteriyor.

HİSSE DEĞER KAYBI DEVAM EDİYOR

Tesla hisseleri pazartesi günü yüzde 5 daha düşerek, sekiz hafta üst üste değer kaybetti. Business Insider’a göre şirketin piyasa değeri aralık ayından bu yana yaklaşık yüzde 49 azaldı.

Fortune'un aktardığına göre JP Morgan analisti Ryan Brinkman, “Otomotiv endüstrisi tarihinde bir markanın bu kadar hızlı değer kaybettiği benzer bir örnek bulmakta zorlanıyoruz” dedi.

ÇİN’DE ZORLUKLAR VE ARTAN REKABET

Tesla, Çin'de 17 Mart - 16 Nisan arasında Tam Kendi Kendine Sürüş (FSD) yazılımının ücretsiz deneme sürümünü sunacağını duyurdu. Ancak bu hamle şirketin Çin’deki yasal düzenlemeler ve yerel rakipler karşısındaki uzun vadeli pozisyonuna dair endişeleri gidermeye yetmiyor.

Tesla, Çin’de BYD, Xpeng ve Xiaomi gibi markaların gelişmiş otonom sürüş sistemleriyle rekabet ediyor. Ayrıca Çin’in veri gizliliği yasaları Tesla’nın önemli verileri ABD’ye göndermesini engelliyor.

MİZUHO’NUN HEDEF FİYAT DÜŞÜŞÜ VE PİYASA TEPKİSİ

Mizuho analistleri Tesla’nın hedef fiyatını 515 dolardan 430 dolara düşürdü. Bunun ardından hisse senedi yüzde 5 değer kaybederek 238 dolar civarında kapandı.

Tesla’nın ABD, Çin ve Avrupa'da zayıflayan talep nedeniyle zorlandığını belirten Mizuho, şirketin 2024 teslimat tahminini 2,3 milyondan 1,8 milyona düşürdü.

Wedbush Securities analisti Dan Ives, “Tesla yatırımcıları Musk’ın durumu okuyamadığını görüyor ve sabırları tükeniyor” dedi.

Tesla hisseleri, aralık ayında gördüğü 479,86 dolarlık zirveden bu yana değerinin yaklaşık yarısını kaybetti. Analistlerin ortalama hedef fiyatı 318,22 dolar olsa da, tahminler 550 dolar ile 24,86 dolar arasında değişiyor.