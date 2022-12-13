Sapanca'da feci kaza... Otomobil, yol ayrımındaki bariyerlere çarptı: 2 yaralı
Sakarya’nın Sapanca ilçesinde, TEM Otoyolu’nda bariyere çarpıp alev alan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
TEM Otoyolu Sapanca gişeleri yol ayrımında, 13 Aralık Salı günü öğle saatlerinde; Savaş Kılıç yönetimindeki 41 ED 141 plakalı otomobil yol ayrımındaki bariyerlere çarptı.
Bariyerlerin motor kısmına girdiği otomobil, alev aldı. Yoldan geçen sürücüler, yardıma koşup, yangın söndürme tüpleriyle müdahale ederek alevleri söndürdü.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yaralı kurtarılan Savaş Kılıç ve ismi öğrenilemeyen kişi, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
OTOMOBİLDE HASAR OLUŞTU
Kaza nedeniyle yavaşlayan Murat E. yönetimindeki 41 AFM 029 plakalı kamyona ise arkadan gelen 34 SC 1415 plakalı otomobil çarptı. Kazada, otomobilde hasar oluştu.
Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.
Video Haberler
- Özel öğrencilere okul bahçesinde doğayla iç içe eğitim
- Halit Kıvanç'ın adı stada verildi
- Lastikçinin fırladığı an kamerada
- Tarihi hamamda mahsur kalan 5 yavru köpek kurtarıldı
- Toros Dağları'ndan alıç topluyorlar
- Okul arazisinde yetiştirilen pamuktan 400 bin lira gelir
- Gökbakar, Recep İvedik 7'nin bilinmeyenlerini anlattı
- 128 kiloluk 'Fırat turnası'nı iş yerinde sergiliyor
- Akdeniz meyve sineğine 'cazibe' tuzağı
- Papağanı 'Lara'yı omzunda gezdiriyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan bakanlara talimat verdi
- Erdoğan'dan 'istismar' açıklaması
- Kılıçdaroğlu'na 'operasyon' yanıtı
- Ünlü oyuncu yaşamını yitirdi
- Tutuklamaya mahkeme duvarı
- İsmailağa'da skandallar bitmiyor
- 'EYT mi, o ne' deyip kıkırdadı
- Bilgin'den EYT açıklaması: 'Burada gizli bir şey yok'
- 'Ne anlatıyorsun sen!'
- Vakıf ve dernek adı altında medrese!