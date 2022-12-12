Dünya rekortmeni Kenyalı atlet David Rudsiha uçak kazasından sağ kurtuldu
2012 Londra ve 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan Kenyalı atlet David Rudisha'nın uçak kazasından sağ olarak kurtulduğu öğrenildi.
Olimpiyat altın madalyalı dünya rekortmeni Kenyalı atlet David Rudisha, uçak kazasından sağ çıkmayı başardı.
İngiltere basınında yer alan haberlere göre, Rudisha'nin yanı sıra 5 mürettebatı taşıyan uçak, Kenya yakınlarındaki Kajiado bölgesine düştü. Pilotun üstün gayretleriyle kaza sırasında hayatını kaybeden olmazken, hafif derecede yaralanan bazı yolcular, hastaneye kaldırıldı.
"UÇAĞIN MOTORU SESSİZLEŞTİ"
Kazayı "korkunç bir an" olarak değerlendiren 33 yaşındaki Rudisha, "Uçak kalktıktan 7-8 dakikaya kadar, her şey yolundaydı. Uçağın motoru aniden sessizleşti. Pilot, boş bir alan gördü ve uçağı buraya indirmeye karar verdi. Bu sırada kanatlardan birisi ağaca çarptı ve uçak kayalık bir alanda durmadan önce defalarca spin attı. Pilot, uçağı sabit tutmak için uzun bir süre inanılmaz çaba gösterdi" ifadelerini kullandı.
2012 Londra Olimpiyatları'nda erkekler 800 metre kategorisinde dünya rekoru kırarak altın madalyaya uzanan Rudisha, Rio 2016'da da podyumun zirvesine çıkmıştı. Kenyalı atlet, 2011 ve 2015 dünya şampiyonalarında da altın madalya elde etmişti.
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