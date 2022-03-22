Sapanca'da teleferik projesine mahkeme dur dedi
Sakarya’da ormana yapılması planlanan teleferik projesi için mahkeme, telafisi güç zararlar doğurabileceği gerekçesiyle yürütmeyi durdurma kararı verdi. Kamu yararı olup olmadığının araştırılmasını istedi. Bölge halkı kararı sevinçle karşıladı.
Sapanca’nın Kırkpınar mahallesinde inşaatına başlanan teleferik projesine karşı bölge halkı iki buçuk yıldır mücadele ediyor. Doğa katliamına yol açacak projeyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Cumhuriyet’in daha önce gündeme getirdiği projeye istinaf mahkemesi “dur” dedi. Yerel mahkeme daha önce verdiği kararda esası incelemeden davayı reddetmişti.
"KAMU YARARI YOK"
Bursa Bölge İdare Mahkemesi, yerel mahkemenin kararını kaldırdı. Projede kamu yararı olup olmadığının araştırılmasına karar verdi. Davayı takip eden Avukat Sercan Efe, kararın olumlu olduğunu vurgulayarak “Projenin kamu yararı taşımadığı açık. Yerel mahkeme projenin kamu yararı taşıyıp taşımadığına ilişkin karar verecek. Teleferik, Kartepe’ye ya da turistik bir yere ulaşıyor olsa kamu yararı taşıyabilirdi ancak mevcut haliyle doğa katliamından başka bir şey değil. Çevreye, doğaya sahip çıkmak yurttaş olarak hepimizin görevi, Sapanca’nın ileri gelenleri oldukça duyarlı bir yaklaşım sergiliyor, halkın istemediği bir proje zaten gerçekleşemez” dedi.
SU SORUNUNU ARTIRIR
Kırkpınar Çevre ve Doğa Sporları Derneği de projenin kamu yararı taşımadığı yönünde rapor hazırladı. Projenin bulunduğu alanın yeraltı su kaynakları bakımından zengin olduğu belirtilen raporda, şu ifadelere yer verildi: “Bu durum su kıtlığına doğru hızla giden Sapanca’nın su sorununu daha da artıracaktır. Sapanca gölünün yegane su kaynakları dereler ve ormanlar bu projelerle hoyratça yok ediliyor. Suyun kodunun düşmesi, yapılan konutların atık sularının doğrudan deşarjla göle verilmesi nedeniyle Sapanca gölü artık mezotrofik bir göl durumuna gelmiştir. Sapanca halkının görüş ve onayı alınmadan yapılacak böyle bir proje, sosyal gerilim ve olaylara zemin hazırlayacaktır.”
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