Saraçhane davasında gerginlik: Hakim tutuklu gençler için 'kuru ekmek yesinler' dedi, aileler tepki gösterdi

Yayınlanma: 21.04.2025 - 15:04

Güncelleme: 21.04.2025 - 15:04

Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının iptal edilmesinden bir gün sonra çok sayıda belediye yöneticisiyle birlikte gözaltına alınması üzerine Saraçhane Meydanı ve çevresinde düzenlenen eylemlerde çoğu genç bini aşkın kişi gözaltına alınmış, 278 kişi de tutuklanmıştı.

Tutuklanan 200'ün üzerinde kişi itirazlar üzerine tahliye edilirken, Saraçhane davalarının üçüncüsü görülüyor.

14 TUTUKLU SALONA ALKIŞLAR EŞLİĞİNDE GİRDİ

Saraçhane eylemlerinde gözaltına alınan ve aralarında 14 tutuklunun bulunduğu 49 sanıklı davanın ilk duruşması bugün İstanbul 70. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılıyor.

Salon yetersizliği nedeniyle 70. Asliye Ceza yerine 27. Ağır Ceza Mahkemesi Salonu'nda yapılan duruşma, tutuklu gençlerin mahkeme salonuna getirilmesinin ardından başladı.

Tutuklu gençlerin, salona kelepçeli getirilmesi alkışlarla protesto edildi. Ailelerin çocuklarını görebilmek için duruşma salonun sağ tarafında bulunan ve sanık sandalyelerini rahatça görebilen koltuğa sırayla oturmaları dikkat çekti.

Çocuklarını görmek isteyen aileler duruşma salonda ayağa kalktı ancak, güvenlik tarafından oturmaları istendi. Aileler ve güvenlik arasında kısa süreli gerginlik çıktı.

“YARGILAMA DERHAL DURMALIDIR”

Duruşma, sanık avukatlarının henüz delillerin toplanmamış olması ve bilirkişi raporunu hazırlanmamış olması nedeniyle iddianamenin iadesi talebi ile başladı.

Avukatlar, “Savunmayı neye göre yapacağız? Yargılama derhal durmalıdır” dedi. Hakim iddianame iadesi talebini reddetti. Hakim ve avukatlar arasında yaklaşık 15 dakika süren tartışmada avukatlar, ortada somut delillerle belirlenmiş bir suç olmadığından savunma yapmama konusunda ısrar etti.

REDDİ HAKİM TALEBİNDE BULUNULDU: “TARAFSIZ KARAR VEREMİYORSUNUZ”

Sanık avukatı “Hakim ve savcılar da baskı altında. Tarafsız karar veremiyorsunuz, tarafsızlığınızı yitirdiniz. Reddi hakim talebinde bulunuyoruz” dedi.

Sanık avukatları delil olarak dosyaya konulan videoyu izlemek istediklerini ve ortada videonun olmadığını söyledi.

Hakim ise, “CD inceleme tutanakları var. Biz görmedik diyorsunuz ama dosyada var zaten” diye karşılık verdi.

SİBEL SUİÇMEZ’DEN POLİSE TEPKİ

Duruşma salonunda video çeken kişilere polis müdahale ederek, “Elinde telefon olan birini daha görürsem herkesi çıkartırım” dedi. Polisin sözüne tepki gösteren CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, “Duruşmayı polis değil, hakim idare eder. İşin cılkı çıkmış” dedi.

"KURU EKMEK" TARTIŞMASI

Avukatlar, öğle saatlerinde sanıkların yemek yemesi için ara verilmesini istedi.

Hakim “Aşağıda ne varsa buraya getirin, burada yesinler. Bir gün kuru ekmek yesinler” dedi. Sanık aileleri hakime, “Sen ye kuru ekmek” diye tepki gösterdi.

Bir avukat, "Vicdanınıza sesleniyorum, siz en son ne zaman yemek yediniz hakime hanım?" diye sordu. Salondakiler avukatı alkışladı.

Avukatların tüm itirazlarına rağmen sanıkların savunması alınmaya başlandı. Sanıkların çoğu, “Savunma yapmayı reddediyorum. Ek süre talep ediyorum” dedi.

Cuma günü İstanbul 62. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen 99 sanıklı Saraçhane davasında 8 gazeteci ve 4 avukatla ilgili dosya ayrılmış, diğer sanıkların duruşması ise 3 Ekim'e, İstanbul 65. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki 90 sanıklı duruşma da 4 Temmuz'a ertelenmişti.