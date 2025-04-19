Beyazıt'tan Saraçhane'ye yürümek isteyen öğrencilere büyük abluka
İstanbul'da Beyazıt Meydanı'ndan Saraçhane'ye yürümek için toplanan öğrenciler polis ablukasına alındı.
İstanbul'da üniversite öğrencileri, Saraçhane eylemlerinin 1'inci ayında Beyazıt Meydanı'ndan Saraçhane'ye yürümek için bir araya geliyor.
Meydanda buluşmak üzere bir araya gelen öğrencilerin bir grup polis tarafından abluka altına alındı.
POLİSTEN 'DAĞILIN' ANONSLARI
Beyazıt Meydanı'nda yüzlerce öğrencinin polis ablukası altındaki bekleyişi sürüyor.
Giderek kalabalıklaşan öğrenci kitlesine karşı polis "eylemin kanunsuz olduğu"nu iddia ederek "dağılın" anonsu yapmaya başladı. Anonsa karşı öğrenciler kol kola girip sloganlarla karşılık veriyor.
Etiketler: #Beyazıt #üniversite öğrencileri #Saraçhane
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