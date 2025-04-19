Beyazıt'tan Saraçhane'ye yürümek isteyen öğrencilere büyük abluka

Yayınlanma: 19.04.2025 - 17:26

Güncelleme: 19.04.2025 - 18:15

İstanbul'da üniversite öğrencileri, Saraçhane eylemlerinin 1'inci ayında Beyazıt Meydanı'ndan Saraçhane'ye yürümek için bir araya geliyor.

Meydanda buluşmak üzere bir araya gelen öğrencilerin bir grup polis tarafından abluka altına alındı.

POLİSTEN 'DAĞILIN' ANONSLARI

Beyazıt Meydanı'nda yüzlerce öğrencinin polis ablukası altındaki bekleyişi sürüyor.

Giderek kalabalıklaşan öğrenci kitlesine karşı polis "eylemin kanunsuz olduğu"nu iddia ederek "dağılın" anonsu yapmaya başladı. Anonsa karşı öğrenciler kol kola girip sloganlarla karşılık veriyor.