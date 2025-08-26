Saraçhane’de tutuklanan 13 genç için dayanışma çağrısı

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğunun 100'üncü gününde (1 Temmuz) Saraçhane'de yapılan mitingte tutuklanan gençler, 3 Eylül ve 12 Eylül tarihlerinde hakim karşısına çıkacak.

Saat 10.00'da Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda yapılacak duruşmalar için dayanışma çağrısı yapıldı.

Tutuklu Gençler Platformu'ndan yapılan açıklamada 13 arkadaşlarının anayasal haklarını savundukları için gözaltına alındıklarını vurgulanarak şunlar ifade edildi:

"1 Temmuz’da, Ekrem İmamoğlu’nun haksız tutukluluğunun 100. gününde yapılan mitingde anayasal haklarını savundukları için gözaltına alınan 13 genç arkadaşımızın duruşmaları 3 Eylül ve 12 Eylül tarihlerinde görülecektir. Onların yalnız olmadığını göstermek, adalet ve özgürlük mücadelesini büyütmek için orada olacağız."