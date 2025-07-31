Saraçhane'de tutuklanan gencin annesi konuştu: 'Kolumuzu kanadımızı kırdılar'

İstanbul Saraçhane Meydanı’nda, CHP’li belediyelere ve Ekrem İmamoğlu’na yönelik operasyonların 100. gününde düzenlenen protesto mitinginin ardından gözaltına alınan 42 kişiden 14’ü tutuklandı.

21 yaşındaki Ali Yıldırım da o gençlerden biri. O akşam Saraçhane’de bulunan Ali Yıldırım’ın annesi Berna Yıldırım, oğlunun bir aydır suçsuz yere cezaevinde tutulduğunu belirterek yaşadıklarını Cumhuriyet’e anlattı.

“OĞLUM SADECE ORADAYDI”

Berna Yıldırım, 1 Temmuz günü oğlunun arkadaşıyla birlikte Saraçhane’ye gittiğini, ancak mitinge bilinçli olarak katılmadığını dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

“Benim oğlum Saraçhane’ye o akşam arkadaşıyla birlikte gitti. Gösteriye katılmadı. Sadece oradaydı. Bu olaylar hakkında bilgisi, fikri bile olmayan bir çocuk. İlkokul mezunu, bugüne kadar hiçbir siyasi etkinliğe katılmış değil. Karakol yüzü bile görmemiş, sabıkasız, tertemiz bir çocuk. Şimdi 2911 sayılı yasaya muhalefet ve Cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla tutuklu. Bunu anlatmak bile bana ağır geliyor.”

Yıldırım, oğlunun tutuklanmasının ardından ailenin yaşadığı çöküşü ise şu sözlerle ifade etti:

"Bir aydır içeride. Her geçen gün daha da tükeniyoruz. Oğlumun odasına giremiyorum. Eşim işe gidip gelmekte zorlanıyor. Her akşam eve bomboş gelmek onu bitiriyor. Bu bize çok ağır geldi. Kolumuzu kanadımızı kırdılar. Artık kelimelerin tükendiği yerdeyim. Suçsuz bir çocuğun orada bulunduğu için alınıp götürülmesine isyan ediyorum.”

“BİZ SIRADAN İNSANLARIZ, OĞLUMUZU GERİ İSTİYORUZ”

Berna Yıldırım, yaşadıkları sürecin sıradan yurttaşların bile hedef haline geldiğini gösterdiğini söylüyor. Kendilerinin “hiçbir siyasi bağlantısı olmayan” bir aile olduklarını vurgulayan Yıldırım, oğlunun temiz siciline dikkat çekti.

Yıldırım, “Benim oğlumun hiçbir kötü alışkanlığı yoktur. Bütün gün evde oturur, kendi halinde bir çocuk. Suç kaydı yok, karakol kapısından girmemiş biri. Araştırsınlar. Siciline baksınlar. Hangi gerekçeyle tutulduğunu biz de anlayamıyoruz. Ne yapmamız gerektiğini bilmiyoruz ama gençler, avukatlar, dostlarımız yanımızda. Onlara da çok teşekkür ederiz.” dedi. Yıldırım, sözlerini şöyle bitirdi: “Benim oğlum suçsuz. İçeride olmaması gereken bir çocuk. Bir an önce çıkmasını istiyorum. Sadece kendi evladım için değil, tutuklu bütün çocuklar için adalet istiyorum. Her şeyin bir an önce sonuçlanmasını, adaletin tecelli etmesini bekliyoruz. Bu ülkede adalet varsa, çocuklarımız serbest bırakılmalı.”

“GENÇLERİN ALINIŞI DA TUTUKLANIŞI DA ADALETSİZ”

Saraçhane süreciyle birlikte gençlerin gözaltı ve tutuklanma biçimlerinin adaletsiz olduğunu vurgulayan Anne Baba Dayanışma Ağı üyesi Avni Gündoğan, Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada şu değerlendirmelerde bulundu:

“İktidar, muhalefeti sindirmeye çalışıyor. Gençler de bu baskı sürecinin parçası haline getiriliyor. Gençlerin alınış biçimi, gözaltı süreçleri, tutuklanma anlarının hepsi adaletsiz. Bunu daha önceki süreçlerde de gördük.” Dayanışma Ağı’nın hukuki ve toplumsal mücadele yürüttüğünü belirten Gündoğan, “Avukatlarımızla sürekli temas halindeyiz. Aileler birlikte karar veriyoruz. Bir hafta boyunca saat 21.00’de sosyal medyada etiket çalışması yürüteceğiz” dedi.